Valverde slaat weer toe in de Vuelta, Van Poppel derde

'Niet slecht'

,,Het is jammer dat ik hier niet win, maar derde worden achter zulke renners is niet slecht", zei Van Poppel. ,,Gisteren waren zij ook al tweede en derde. Ik liet me in die laatste bocht wegduwen uit het wiel van Sagan en daarna was het vol gas tot aan de finish. Om snelle sprinters als Viviani te kunnen kloppen, moet dat op zo'n finish als vandaag. Maar dan stuit je op renners als Valverde en Sagan."



Morgen staat er een bergetappe op het programma en gaat de Vuelta een nieuwe fase in. Dan zien we of Steven Kruijswijk zijn geweldige vorm van dit seizoen nogmaals kan tonen. Of leider Molard capituleert. En wellicht dat Wilco Kelderman na zijn pech van deze week iets moois in gedachten heeft. Alle grote mannen finishten vandaag in elk geval keurig in het peloton.