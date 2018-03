Valverde start niet in de Ronde van Vlaanderen

Ondanks zijn imposante optreden in Dwars door Vlaanderen verschijnt Alejandro Valverde zondag niet in Antwerpen aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Voorafgaand aan Dwars door Vlaanderen, waar hij als elfde finishte, liet de Spanjaard het nog in het midden of hij zou debuteren in de grootste wielerwedstrijd van België.



Inmiddels is duidelijk dat Valverde terug naar huis vliegt. Hij is door zijn Movistar-ploeg opgenomen voor de eendaagse wedstrijd GP Miguel Indurain van aanstaande zaterdag. Dat is dus de tweede grote naam van de Spaanse ploeg waar vandaag een streep doorheen gaat voor de Ronde van Vlaanderen. Daniele Bennati, beoogd kopman voor Vlaanderens mooiste en Parijs-Roubaix, moet wegens een breukje in een middenvoetsbeentje verstek laten gaan.