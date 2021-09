Valverde wint sprintje bergop en slaat dubbelslag in Ronde van Sicilië

Mountainbi­ker Vader gaat op de weg voor Jum­bo-Vis­ma rijden: ‘Zijn persoon­lijk­heid spreekt ons aan’

24 september Mountainbiker Milan Vader rijdt de komende drie seizoenen voor wielerteam Jumbo-Visma. De 25-jarige coureur gaat het mountainbiken combineren met wedstrijden op de weg met het World Tour-team. ,,Koersen op de weg is relatief nieuw voor mij,” zegt Vader, die afgelopen zomer tiende werd in de olympische mountainbikewedstrijd in Japan.