Van Aert blijft bij standpunt: Ik wil niet voor Roompot rijden

Yates nieuwe leider Mollema grijpt weer naast ritzege na schitte­rend duel met King

9:00 Net als woensdag was het weer net niet voor Bauke Mollema. Dit keer werd hij tweede in het Spaanse skioord La Covatilla, de plek waar hij in 2011 ook tweede werd. Vandaag won de taaie Amerikaan Ben King na een schitterend duel met Bau. Het is voor King al zijn tweede ritzege deze Vuelta. Simon Yates is de nieuwe leider.