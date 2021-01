Van Aert geknakt na lekke band: ‘Ben echt teleurgesteld in mezelf’

Jumbo houdt Groenewe­gen na crash in de luwte: ‘We gaan het rustig opbouwen met hem’

22 januari Dylan Groenewegen zal na zijn schorsing in mei niet direct grote koersen rijden. Zijn ploeg Jumbo-Visma wil dat de sprinter in de luwte terugkeert in het wielerpeloton. Groenewegen veroorzaakte in augustus in de Ronde van Polen een ernstige valpartij waarbij Fabio Jakobsen zwaargewond raakte. Groenewegen maakt op 12 mei zijn rentree in het peloton tijdens de Ronde van Hongarije.