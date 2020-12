Van Aert in zijn element in de blubber, Van der Poel niet zo: ‘Een kutparcours, wereldbeker onwaardig’

Van der Poel kon in de koers zijn ontketende rivaal Wout van Aert niet volgen en eindigde op bijna drie minuten achterstand als tweede. ,,Van Aert stak er echt bovenuit, hij was extreem sterk”, erkende Van der Poel, die eerder deze winter Van Aert al twee keer had verslagen (Namen en Heusden-Zolder). ,,Ik wist op voorhand dat dit parcours echt iets voor hem was en hij had ook nog eens een goede dag. Het was heel snel duidelijk dat ik hem niet kon volgen. Ik heb me daarom maar op de tweede plaats gefocust. Het verschil maakte mij niet veel meer uit op het einde.”



Van Aert was in zijn element in het modderbad van Dendermonde. De Belgische veldrijder loste in de tweede van de zeven ronden Van der Poel al en soleerde superieur naar de winst. ,,Het was een lastige cross en het had geen zin om een tactiek toe te passen. Vanaf het moment dat ik het tempo had gevonden, ben ik dat blijven rijden”, zei de Sportman van België.