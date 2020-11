Van Aert overtreft eigen verwachtingen bij start crossseizoen

Door Ad Pertijs



Een beetje onwennig en onzeker glimlachend verlaat Wout van Aert na de eerste verkenningsrondjes het parkoers van de Urban Cross in Kortrijk. Of hij er klaar voor is, wil is het klaarstaande perslegertje weten. ,,Hopelijk word ik niet naar huis gereden”, antwoordt de man die afgelopen zomer heel België in verrukking bracht met het winnen van Milaan-San Remo en zijn optreden in de Tour en op het WK.



Zes weken geleden eindigde dat wegseizoen voor hem met een pijnlijke nederlaag in de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel klopte hem in een rechtstreeks duel met luttele centimeters. Nu is het terug in koers. Na enkele weken vakantie en een trainingskamp in het Spaanse Gerona.