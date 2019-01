Van Aert slaat toe bij afwezigheid Mathieu van der Poel

Van der Poel heerst dit seizoen; hij won de voorgaande vijf veldritten uit de wereldbekercyclus. De Brabander sloeg de wedstrijd in Frankrijk over om zich rustig voor te bereiden op het komende WK in Denemarken.



Het leidde ertoe dat de toeschouwers een zeldzaam enerverende wedstrijd zagen, waarin geen enkele renner er echt boven uitstak en Van Aert, Aerts en Vanthourenhout pas in de laatste ronde loskwamen van de rest. ,,Het is een hele opluchting, ik had deze overwinning hard nodig’', zei Van Aert aan de finish. Hij nam tevens de leiding in de wereldbekerstand over van Aerts. ,,Het was een tactische race en ik besloot vooral kalm te blijven en rustig mijn kans te pakken in de finale. Het betekende wel dat ik zelf alle aanvallen moest pareren.’’



Lars van der Haar was ook vaak voorin te vinden, maar de Woudenberger haakte in de slotfase af; hij eindigde als eerste Nederlander op de vierde plaats. David van der Poel werd zevende. De slotmanche van de wereldbeker is over een week in Hoogerheide. Daar verschijnt Mathieu van der Poel weer aan de start.