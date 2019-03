Van Aert teleurgesteld met zesde plaats: ‘Ik was dicht bij het podium’

,,Zesde is niet slecht, maar ik was dicht bij het podium", zei hij. ,,Ik heb een goeie koers gereden, maar ben toch teleurgesteld. Ik begrijp nu hoe frustrerend deze koers kan zijn."



De wielrenner reageerde in de slotkilometers op een aanval van de Italiaan Matteo Trentin. ,,Ik dacht dat de aanval van Trentin de beslissende was, maar die kwam net iets te vroeg." In de sprint kwam de Belg er niet meer aan te pas tegen winnaar Julian Alaphilippe en zijn landgenoot Oliver Naesen die tweede werd. ,,Dit resultaat geeft me vertrouwen voor de klassiekers in België. Mijn vorm is goed.”



Sportdirecteur Jan Boven van Jumbo-Visma was onder indruk van Van Aert, maar ook van sprinter Dylan Groenewegen. ,,Dit is een bevestiging dat we ver kunnen komen in de klassiekers”, zei hij. ,,Als je ziet dat Groenewegen met de besten meekon tot één kilometer onder de top van de Poggio, denk ik dat hij deze koers met een goede voorbereiding in de toekomst kan winnen.”