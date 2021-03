Van Aert wilde iets overhouden voor de sprint en gokte verkeerd: ‘Alles viel op z'n plek voor Jasper’

,,Ik denk dat ik goede benen had om te kunnen winnen, maar alles moet ook op z’n plek vallen. Dat was vandaag het geval voor Jasper. Ik ben blij voor hem.”



Van Aert twijfelde toen Stuyven in de straten van San Remo demarreerde. ,,Het was toen Stuyven weg was ook lastig voor me om erachteraan te jagen omdat ik het gevoel had dat er veel jongens in mijn wiel zaten. Ik wilde wat overhouden en wilde mijn kansen in de sprint niet opofferen. Ik heb verkeerd gegokt”, zei hij.