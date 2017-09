Van Avermaet houdt seizoen voor gezien en eindigt op eerste plek wereldranglijst

,,Ik heb de opties bekeken en het is misschien beter om een keer twee weken vroeger te stoppen dan anders en wat extra rust te nemen", zegt hij tegen Sporza.



De renner van BMC won dit jaar onder meer de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. Op de WK in Bergen eindigde hij als zesde. ,,Lombardije is een van de zwaarste koersen van het jaar. Je moet daar starten met ambitie, anders kun je beter thuisblijven.''



Het feit dat Chris Froome zijn seizoen ook al heeft beëindigd, speelde mee in de beslissing van Van Avermaet. De Britse winnaar van de Tour en de Vuelta was de laatste concurrent van de Belg voor de nummer één-positie op de mondiale ranking. ,,Had hij gekoerst, dan was ik er ook geweest. Ik sta op één sinds de Ronde van Vlaanderen. Het zou stom zijn om in de laatste week je klassement uit handen te laten glippen.''