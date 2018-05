Van Avermaet schrijft Ronde van Yorkshire op zijn naam

Held van de dag in de heuvelachtige rit van ruim 189 kilometer was de Fransman Stéphane Rossetto. De renner van Cofidis reed meer dan 100 kilometer in zijn eentje aan de leiding en wist een slopende solo tot aan de finish vast te houden. Hij arriveerde met 34 seconden voorsprong op Van Avermaet, die in het eindklassement negen seconden voorsprong had op de Spanjaard Prades.

De laatste etappe telde een reeks van pittige klimmetjes, maar daartussen was ook amper een vlak stuk. Rossetto begon daardoor aan een gewaagde vlucht vroeg in de race. Hij was eerst weg met de Brit Max Stedman, maar die haakte al vrij snel af. In zijn eentje redde hij het tot aan de finish. Van Avermaet aasde nadrukkelijk op de eindzege en wist dat hij op rozen zat nadat Cort Nielsen was afgehaakt op een van de klimmetjes. In de eindsprint was hij Prades de baas.