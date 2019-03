Van Baarle in Manchester geopereerd aan hand

Jakobsen debuteert in Pa­rijs-Ni­ce

11:20 Fabio Jakobsen maakt deel uit van de ploeg waarmee Deceuninck - Quick-Step naar Parijs-Nice afreist. De Nederlandse sprinter moest zich afgelopen weekend nog ziek afmelden voor Kuurne-Brussel-Kuurne en sloeg dinsdag ook de GP Samyn nog over. ,,We hopen met Fabio een rit te winnen, maar hij is nog herstellende van ziekte. Dus het is even afwachten'', liet ploegleider Tom Steels weten.