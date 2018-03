Van Baarle staat Kwiatkowski bij in Milaan-San Remo

Kwiatkowski verkeert in goede vorm, zo bewees hij onlangs in Tirreno-Adriatico. De 27-jarige Pool schreef de Italiaanse rittenkoers op zijn naam, nadat hij eerder dit seizoen ook al de Ronde van de Algarve had gewonnen.

,,De Tirreno is de beste voorbereiding voor Milaan-Sanremo'', zei Kwiatkowski. ,,De druk is minder, want ik heb deze wedstrijd al een keer gewonnen. Ik hoef niets meer te bewijzen. Ik wil een goede race rijden, al weet ik dat je in deze koers ook altijd een beetje geluk nodig hebt.'' Vorig jaar versloeg hij Peter Sagan en Julian Alaphilippe in de sprint met miniem verschil.