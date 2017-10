Van den Broeck in tranen bij afscheid van wielersport

,,Het was een raar gevoel. Het zit erop. Het deed goed nog zoveel aanmoedigingen te krijgen. Het doet me wel iets. Leuk dat mijn familie hier is", stelde Van den Broeck, die een traantje wegpinkte, net als zijn aanwezige familieleden. ,,Wat ik hierna ga doen? Ik ga eens genieten van een lekkere vakantie. Natuurlijk wil ik graag in het wielermilieu blijven. Ikzelf zie een mooie taak voor mij weggelegd bij de begeleiding van jonge renners die zich willen toeleggen op het rondewerk.''

Van den Broeck debuteerde in 2004 in het profpeloton en kwam uit voor onder meer de ploegen Discovery Channel, het Belgische Lotto en Katoesja. Augustus 2016 tekende hij bij LottoNL-Jumbo. De Belg startte in zijn carrière in vijftien grote rondes. Vier keer wist hij bij de beste tien te eindigen, met als hoogtepunt zijn derde plaats in de Tour de France van 2010. Hij werd ook een keer vierde in de Tour, zevende in de Giro en achtste in de Vuelta.