Van der Breggen: Ik ben trots

Van der Breggen maakte in de laatste van acht ronden samen met Annemiek van Vleuten en Blaak deel uit van een kopgroep. Ze zag kansen maar kwam zelf niet weg, net zoals Van Vleuten haar concurrenten niet kon lossen.



,,Het is weer hetzelfde'', zei Van der Breggen. ,,Dit was weer een kans, want ik ben ik vorm. Maar van tevoren weet je dat het heel moeilijk is om wereldkampioen te worden. En zeker als ik ga, of Annemiek of Marianne Vos, dan twijfelt niemand en gaan ze achter ons aan. Bij Chantal ligt dat iets anders. Ik heb het wel geprobeerd en had het liefst nog vijf keer gegaan. Maar dat lukt nu eenmaal niet. Blaak voelde zich goed, ondanks haar val. Gelukkig kon zij het wel afmaken.''



Van der Breggen veroverde eerder al zilver in de tijdrit.