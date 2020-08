Van der Breggen klopt topfavoriete Van Vleuten en pakt eerste nationale titel op de weg

Vreselijke val Evenepoel Fuglsang wint Ronde van Lombardije, Mollema eindigt als vierde

15 augustus De Deen Jakob Fuglsang heeft de wielerklassieker Ronde van Lombardije gewonnen. Titelverdediger Bauke Mollema werd vierde, Mathieu van der Poel kwam na 231 kilometer vanuit Bergamo als tiende over de finish in Como. De zege werd overschaduwd door een afgrijselijke val van het Belgische toptalent Remco Evenepoel die metersdiep in het ravijn viel. Hij werd, wel bij bewustzijn, afgevoerd naar het ziekenhuis.