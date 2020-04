Van der Breggen lang aan kop in gemêleerd veld In Het Wiel Zwift Race: ‘Viel me niet tegen’

Door Daan Hakkenberg Geen regen, geen wind. Niet drie regenjacks over elkaar, zonder overschoenen en ook geen hongerklop bij een van de topfavorieten. Het virtuele parkoers bij de In Het Wiel Zwift Race was hetzelfde als bij het afgelopen WK in Yorkshire, maar dat was ook de enige overeenkomst. Onder de ruim 30 renners die meereden ook een handvol WK-gangers, maar slechts een enkeling - Anna van der Breggen, Floortje Mackaij - wist toen de finish wisten te halen.

Daarmee is gelijk het grote verschil aangetoond tussen virtueel fietsen en een echte wielerwedstrijd. Het is onmogelijk om alle omstandigheden op de weg na te bootsen. De mannenrace bij het WK werd door de onophoudelijke regen een ongekende uitputtingsslag en Sebastian Langeveld en Iván Cortina stapten in september nog vroegtijdig uit. Maar ook zonder regen en wind bood de In het Wiel Zwift Race mooi vermaak. Virtueel racen heeft ook zo z’n voordelen. Bijvoorbeeld het unieke startveld. Mannen, vrouwen, baanrenners, wegrenners en mountainbikers. Nooit eerder reden Harrie Lavreysen (zesvoudig wereldkampioen op de baan), Anna van der Breggen (klassiekerkoningin, olympisch en wereldkampioen) in dezelfde wedstrijd ook nog als voormalig Nederlands kampioen Langeveld en Belgisch kampioen Tim Melier. Een ratjetoe uit allemaal verschillende ploegen, rijdend voor de eer.

Van der Breggen

,,Ik had nog nooit tegen mannen gefietst op Zwift en ik maakte me vooraf ook geen illusies,’’ zegt Van der Breggen over dat gemêleerde deelnemersveld. ,,Fysiek ga ik dat niet winnen. Bij mij in de buurt rijd ik in de regiocompetitie ook wel eens tussen de mannen. Dat is voor mij dan een flinke training en goed te doen, maar dan kan ik mezelf wegstoppen. Op Zwift kan ik me niet zo makkelijk uit de wind zetten.’’



Toch bleef van der Breggen ook in de Zwift Race lang aan de kop van de wedstrijd, als enige vrouw tussen de beste mannen. ,,En dat viel me niet tegen.’’ Overdag had Van der Breggen al een training van bijna 50 kilometer op de tijdritfiets achter de rug om vervolgens ‘s avonds op zolder - met wasmachine en droger op de achtergrond - nog eens op de hometrainer te kruipen. Het liefst fietst Van der Breggen buiten, maar met slecht weer of zoals nu, in coronatijd als veel renners op Zwift rijden, is virtuele racen een goed alternatief. ,,Het is compleet anders dan echt fietsen. De temperatuur, je gaat heel snel zweten en rustig fietsen is er niet bij. Het is direct een hoog wattage, een beetje vergelijkbaar met een tijdrit maar dan binnen en benauwder. Maar zo’n wedstrijd als dit, met z’n allen, dat vind ik leuk.’’