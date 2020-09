Van der Breggen na tweede wereldtitel in evenveel dagen: ‘Het is echt ongelooflijk’

Van der Breggen reed in de voorlaatste ronde weg. Na voorbereidend werk van Marianne Vos en Annemiek van Vleuten was het aan Van der Breggen om te versnellen, al deed Van Vleuten er nog wel alles aan om haar wagonnetje aan te haken. ,,De klimmetjes waren erg zwaar", sprak de wereldkampioene na afloop, die na een lange solo het zegegebaar mocht maken. ,,In de vierde ronde voelde ik me sterk en dacht ik: ik ga ervoor, maar het was nog heel ver.”



,,Tegen het einde van de wedstrijd was iedereen moe en ben ik aangegaan. Vanaf dat moment was het nog wel ver naar de finish, maar ik gaf het niet meer uit handen", zei de winnares, die er aan het einde van het volgende seizoen mee stopt. ,,Het seizoen gaat voorlopig echt geweldig. Ik ben nu best moe, maar ben denk ik snel weer hersteld. Hier ga ik even goed van genieten.”