Van der Breggen vol ongeloof: Als je aanvalt, moet je het goed doen

,,Ik wist wel dat dit parcours geschikt was voor mij en dat ik hier wilde winnen was voor niemand een geheim, maar ik had niet verwacht op deze manier te winnen'', zei ze na de finish vol ongeloof bij de NOS.

Ze vond zelf ook dat de aanval op 40 kilometer van de finish vroeg was. ,,Maar er was geen keuze, we konden niet langer wachten, want de Australische Amanda Spratt was mee in de ontsnapping. Eerst probeerde Lucinda Brand het en daarna Annemiek van Vleuten. Toen demarreerde ik. Ja, als je aanvalt, moet je het goed doen.''