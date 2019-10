Van der Haar wint voor vijfde keer op rij de Nacht van Woerden

De veldrit in Woerden maakt geen deel uit van een klassement, dus was de organisatie zo trots als een pauw toen Mathieu van der Poel bekend maakte dat hij in Woerden zijn eerste veldrit van het seizoen zou rijden. Helaas voor hen maakte Van der Poel vorige week bekend dat hij nood heeft aan een langere rustpauze, dus konden alle flyers waar de alleskunner op sierde weer de prullenbak in.



Dat kwam Van der Haar goed uit. De 28-jarige renner woont om de hoek en was al viermaal succesvol. Samen met Nieuwenhuis en Orts reed hij al vroeg in de wedstrijd weg, waarna hij hen onder het kunstlicht achterliet en met een voorsprong van zo'n twintig seconden op Nieuwenhuis als eerste over de finish kwam. Het is voor Van der Haar zijn eerste zege van het cross-seizoen.