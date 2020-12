Van der Hoorn verlaat zonder een wedstrijd gereden te hebben al zijn ploeg BEAT

,,We hadden grote verwachtingen voor de aankomende samenwerking, zowel in Taco als renner, als ook in zijn rol binnen onze performance-afdeling. Maar we willen zijn kans om actief te blijven in de WorldTour niet in de weg staan", zegt teammanager Geert Broekhuizen van BEAT.



Van der Hoorn spreekt op de website van BEAT over een ‘unieke kans’ om weer op het hoogste niveau te kunnen uitkomen. ,,Die kon ik niet laten liggen. Natuurlijk is het jammer dat het nu niet doorgaat bij BEAT, maar tegelijkertijd ben ik heel blij dat ik weer op WorldTour-niveau kan koersen."



Van der Hoorn reed twee jaar bij Jumbo-Visma en daarvoor eenzelfde periode bij Roompot - Nederlandse Loterij. In 2018 won hij een rit in de BinckBank Tour.