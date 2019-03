Van der Poel de sterkste in Grand Prix de Denain

Van Aert teleurge­steld met zesde plaats: ‘Ik was dicht bij het podium’

23 maart Met de zesde plaats van Wout van Aert in Milaan-Sanremo boekte de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma hun beste resultaat in jaren in de Italiaanse klassieker. De 24-jarige Belg, die zijn debuut maakte in de 291 kilometer lange wedstrijd, was desondanks niet helemaal tevreden.