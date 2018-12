Van der Poel de sterkste in Heusden-Zolder, Nieuwenhuis knap derde

Mathieu van der Poel heeft de wereldbekerveldrit in Heusden-Zolder gewonnen. Op de bevroren ondergrond in de Belgische Kempen was de Europese kampioen weer met voorsprong de sterkste. Wout van Aert werd tweede. Joris Nieuwenhuis was een knappe derde.

Even traditioneel als Boxing Day is de Wereldbekercross in Heusden-Zolder op tweede kerstdag. Naast Mathieu van der Poel en Wout van Aert verscheen ook ene Zdenek Styber aan de start. De Tsjechische ex-wereldkampioen maakte zijn rentree in het veld. Styby moest wel vanop de negende rij vertrekken en kon een goede uitslag op de snelle omloop al op voorhand vergeten.

Even leek het vandaag wél spannend te worden. Van Aert was goed weg en leek Van der Poel zowaar het vuur aan de schenen te kunnen leggen. Helaas gooide een lekke achterband roet in het eten voor de wereldkampioen. De Belg was op achtervolgen aangewezen. Nog maar eens.

Mathieu van der Poel kon het weinig schelen. Na ongeveer twintig minuten wedstrijd besloot VdP dat het welletjes geweest was. De Nederlander nam een voorsprong en de rest zag hem pas na de finish terug. Zoals vaker was de strijd voor de ereplaatsen spannender dan voor de overwinning.

Van Aert was uiteindelijk best of the rest, vóór de wederom ijzersterke Joris Nieuwenhuis. De Nederlander liet vorige week zondag in Namen al zien wat hij in zijn mars heeft met een vierde plaats. De heroptredende Zdenek Styber werd in de achtergrond 21ste.

Volledig scherm Wout van Aert in duel met Joris Nieuwenhuis. © Cor Vos

Volledig scherm Joris Nieuwenhuis. © Cor Vos