Van der Poel en Kaptheijns voeren Nederlandse EK-selectie aan

Van der Poel heerst tot dusver in dit seizoen. De oud-wereldkampioen boekte met zijn overwinning gisteren in de Superprestige van Ruddervoorde al zijn elfde zege. Zijn grootste concurrent, de Belg Wout van Aert, ontbreekt in Tabor. ,,Bij de mannen is Van der Poel dé grote favoriet en zijn Lars van der Haar en Corné van Kessel serieuze podiumkandidaten'', aldus De Knegt.



Kaptheijns is dit seizoen de openbaring bij de vrouwen. Ze won al vier races op rij in de Superprestige.