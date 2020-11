Van der Poel en Van der Breggen genomineerd voor wielerprijs Vélo d'Or

Stannard zet punt achter loopbaan: ‘Juiste beslissing voor mijn gezondheid’

5 november Ian Stannard moet zijn professionele loopbaan beëindigen. Bij de 33-jarige Brit is een gewrichtsaandoening geconstateerd. ,,Het is teleurstellend om zo te moeten stoppen, maar het is duidelijk de juiste beslissing voor mijn gezondheid en mijn gezin", liet de ervaren coureur van Ineos-Grenadiers weten.