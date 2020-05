Van der Poel: ‘Ergens wel ontgoocheld dat ik Tour niet mag rijden’

,,Ik ben ergens wel ontgoocheld dat ik de Tour niet mag rijden”, vertelt hij in het programma Extra Time Koers van de Belgische zender Sporza. ,,Normaal zou ik dat niet zijn. Het zag ernaar uit dat de Tour het enige grote evenement zou zijn op de hertekende wielerkalender. Maar als de kalender blijft zoals die nu is, denk ik dat ik nog genoeg andere grote klassiekers heb waarin ik me kan tonen.”

Lange tijd ging het verhaal rond dat er vanwege de bijzondere corona-omstandigheden eenmalig 24 teams aan de Tour mee zouden kunnen doen in plaats van 22. Gisteren bevestigde Prudhomme dat daar nooit sprake van is geweest. Wél zei de Tour-baas dat hij een telefoontje had gekregen van de procontinentale ploeg van Van der Poel, Alpecin-Fenix. ,,Maar het blijven gewoon 22 ploegen”, aldus Prudhomme. ,,Zelfs als er onverhoopt een ploeg weg zou vallen, gaan we geen extra uitnodiging sturen. Dan zullen er 21 ploegen aan de start staan.”

Aanvankelijk was het plan van Van der Poel om de Tour te laten schieten en alles op het mountainbiken te zetten tijdens de Olympische Spelen in Tokio, maar met alle omgegooide sportkalenders had de Nederlander graag tóch deelgenomen aan de Ronde van Frankrijk.