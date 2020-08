Van der Poel grijpt net naast eremetaal, Nizzolo pakt Europese titel

Vier dagen lang is Plouay het epicentrum van de wielerwereld. Maandag werd er de EK-tijdrit georganiseerd, dinsdag vond er de Bretagne Classic plaats en donderdag komen onder andere de vrouwen in actie op het EK. Vandaag was het de beurt aan de mannen om dertien rondjes op het 13,7 kilometer lange parkoers te rijden.



Van der Poel deelde bij aanvang van de titelstrijd samen met man-in-vorm Démare de favorietenrol. Nadat een vroege vlucht was gegrepen liet Mathieu's oudere broer David zich zien, maar daarna was het de beurt aan de koning van de VAM-berg om zijn benen te testen. Met nog zo'n 30 kilometer te gaan vuurde hij drie raketten af in een paar minuten tijd. Het zorgde voor verbrokkeling in het peloton, maar de Franse en Italiaanse teams gaven de controle niet uit handen.



De Nederlandse ploeg bleef zich in de finale maar tonen. Na een versnelling van Pieter Weening was het opnieuw Van der Poel die versnelde, maar ditmaal met iets minder overgave. Hoewel er her en der werd aangevallen, begon een nagenoeg compleet peloton aan de laatste ronde.