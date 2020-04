Van der Poel hoopt dit jaar nog Tour te kunnen rijden: ‘Sta ik zeker voor open’

Van der Poel moest zondag af en toe denken aan de 104e editie van de Ronde van Vlaanderen, de klassieker die door het coronavirus eveneens moest worden geannuleerd. ,,En dan nog met zo’n prachtig weer: 20 graden en een zonnetje, daar koers ik het liefste in. Dat doet eigenlijk nog extra pijn. Ik vang nu ook wel geruchten op over een Ronde van Vlaanderen in het najaar, maar ik pin me nergens op vast. Ik wacht tot het definitief is en dan kunnen we weer opbouwen.”