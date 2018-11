Van der Poel: Ik wil niet het gevoel hebben dat ik iets misloop

,,Ik word niet gepusht om één fiets te kiezen’', betoogde ‘VDP’ bij Sporza. ,,Die afwisseling houdt me fris en daardoor kan ik het goed volhouden en zijn de trainingen niet echt opofferingen. Mocht ik mijn hele carrière alle disciplines kunnen combineren, dan zou ik het doen. Maar op een bepaald moment zal ik iets moeten laten vallen. Zoals ik het nu zie, is dat misschien wel het mountainbiken.”

Van der Poel gaat zich in Spanje voorbereiden op het tweede deel van het veldritseizoen. Daarna wacht het klassieke voorjaar op de weg. Hij heeft de E3 BinckBank Classic en Gent-Wevelgem al op zijn verlanglijstje gezet. ,,De focus zal in Spanje vooral op duurtrainingen liggen, nog iets meer dan anders. De klassiekers zitten nu ook een beetje in het achterhoofd. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix? Die kans zit erin als we een wildcard krijgen.”