Van der Poel kan leven met derde plaats in Parijs-Roubaix: ‘Heel mooie koers gereden’

Colbrelli: ‘Ik win een van mijn droomkoersen’

Sonny Colbrelli was in heroïsche omstandigheden na ruim 257 kilometer sneller dan Florian Vermeersch en Mathieu van der Poel. Na afloop barstte Colbrelli in tranen uit en hij legde niet veel later uit hoe dat kwam. ,,Bij mijn eerste optreden ooit hier win ik een van mijn droomkoersen.” Colbrelli koos al vroeg in de finale voor de aanval. Hij kwam uiteindelijk in de kopgroep met Van der Poel en Vermeersch en versloeg zijn medevluchters in de sprint. ,,Ik ben in de slotfase Van der Poel gaan volgen en heb daarna een supersprint gereden. Ik wist niet wat ik op de wielerbaan kon verwachten. Ik kende die Lotto-renner niet”, zei de Italiaanse winnaar over runner-up Vermeersch.

Teleurstelling overheerst bij Eekhoff

Nils Eekhoff liet zich in Parijs-Roubaix nadrukkelijk zien en reed enige tijd voorop met Florian Vermeersch, uiteindelijk de nummer 2 achter de Italiaan Sonny Colbrelli. De 23-jarige renner van Team DSM bereikte echter pas 12 minuten later de finish na een inzinking. ,,Ik voelde me niet lekker, er kwam gal omhoog en ik moest overgeven”, vertelde Eekhoff, de Noord-Hollander die in 2017 de kasseienklassieker bij de beloften had gewonnen. ,,Het voelt nu als een gemiste kans.”

Hij had onderweg ook nog moeten stoppen vanwege diarree. De 42ste plaats deed zijn optreden vroeg in koers vergeten. ,,De teleurstelling overheerst nu. Ik voelde al een tijdje dat het niet lekker zat. Ik zat mee in een kopgroepje maar voelde me niet top. Had ik me beter gevoeld dan was ik vandaag zeker lang meegegaan. Het begon zo goed. Ik voelde me heel zelfverzekerd, kon telkens goed positie kiezen en had de controle op de kasseistroken. Dat het er zo nat bij lag maakte me niet uit. Maar het hoeft niet elk jaar zo te zijn.”