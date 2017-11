Van der Poel laat ondanks valpartij Van Aert achter zich in Hamme

Gevreesde Zoncolan terug in de Giro

14:51 De beklimming van de Monte Zoncolan is opgenomen in het routeschema van de Ronde van Italië van volgend jaar. Dat maakte de organisatie via Twitter bekend. De volledige route van de Giro wordt woensdag in Milaan onthuld in het bijzijn van onder andere Tom Dumoulin, de winnaar van dit jaar.