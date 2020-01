Van der Poel maat te groot voor de rest in Gullegem

Mathieu van der Poel heeft in Gullegem zijn tweede veldrit van 2020 gewonnen. De wereldkampioen werd het in de openingsfase even lastig gemaakt door zijn rivaal Wout van Aert, maar in het tweede deel van de wedstrijd stelde de Nederlander orde op zaken.

Van Aert dook voor de tweede keer sinds zijn zware val in de Tour het veld in en had net als bij zijn rentree in Loenhout de beste start. De Belg van Jumbo-Visma bepaalde het tempo en pakt zelfs een kleine voorsprong op Van der Poel, die het in de openingsronde lastig had en meerdere fouten maakte. Bij het ingaan van de tweede ronde had Van der Poel de opgelopen schade al ruimschoots goedgemaakt.



Daarna was het wachten op de allesbeslissende versnelling van de Nederlander, zoals zo vaak dit cross-seizoen. Halverwege de wedstrijd kwam die demarrage er en hadden Michael Vanthourenhout, Corné van Kessel en Van Aert het nakijken. Op gepaste achterstand kwam Vanthourenhout uiteindelijk als tweede over de meet voor Van Kessel. Van Aert werd vierde.

'Veldrijden is verre van dood’

,,In het begin van de cross lag het tempo zeer hoog. Het was dan ook niet het moment om er alleen vandoor te gaan. Op de lange, rechte strook had je wind tegen. Op de rest van het parcours had je minder last van de wind, zeker ook omdat er een massa volk langs het parcours stond. De laatste vijf tot zes crossen is de publieke opkomst telkens zeer groot. Vorig jaar was hier eveneens veel publiek, maar vandaag was het nog net iets beter. Het is het bewijs dat het veldrijden verre van dood is”, zei Van der Poel.

Van Aert kon Van der Poel nog niet bedreigen, maar presteerde naar behoren. “Hij lijkt me best in orde na zijn rentree”, meende Van der Poel. “Ook in Loenhout was hij al sterk. Hij deed het vandaag opnieuw meer dan voortreffelijk. Wout komt immers van heel ver.”