Van der Poel met overmacht de sterkste in DVV-Trofee

Het was de eerste keer dat Van der Poel won in Essen. De afgelopen drie jaar ging de zege naar Wout van Aert, die nu ontbrak wegens een trainingsstage in Spanje. Na winst in Oudenaarde en Hamme was het voor Van der Poel de derde achtereenvolgende zege in de DVV-reeks. Alleen de openingsetappe won hij niet, daarin was Lars van der Haar de sterkste.