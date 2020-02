Van der Poel moet Omloop Het Nieuwsblad laten schieten wegens ziekte

Van der Poel, die gold als een van de favorieten voor De Omloop, is maandag met ziekteverschijnselen teruggekeerd uit Portugal waar hij de Ronde van de Algarve reed. De vijfdaagse etappewedstrijd diende als voorbereiding op de klassiekers van de komende maanden. ,,Hij belde mij maandagavond dat het niet goed was,’’ zegt zijn coach en ploegmanager Christoph Roodhooft.

Afgelopen dinsdag heeft Van der Poel nog wel getraind, maar kreeg in de loop van de week te maken met hoge koorts. Ook de verkenning van de Ronde van Vlaanderen met zijn ploeg van aanstaande maandag lijkt Van der Poel te moeten schrappen. Roodhooft wil nog niet te ver vooruit kijken en ingaan op de mogelijk consequenties van de ziekte. ,,Het is een vervelend griepvirus. Hij moet eerst goed uitzieken en dan zien we wel waar we uitkomen. Er is geen andere optie. Misschien duurt het nog twee, drie dagen of wellicht een week.’’

Vraagtekens boven klassiekers

De eerstvolgende wedstrijd voor Van der Poel na Omloop Het Nieuwsblad zou een week later Strade Bianche zijn. Weer twee weken later staat Milaan - San Remo gepland. Roodhooft betwijfelt of Strade Bianche, de Italiaanse eendagswedstrijd deels over onverharde wegen in Toscane, überhaupt wel doorgaat vanwege de uitbraak van het Corona-virus in Italië. Van der Poel rijdt eind maart de Ronde van Catalonië en daarna de klassiekers Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen en Parijs - Roubaix.

Vorig jaar maakte Van der Poel grote indruk in zijn korte wegseizoen met onder meer winst in Dwars door Vlaanderen, Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Afgelopen winter reed hij een veldritprogramma. Een maand geleden werd hij in Zwitserland voor de derde keer wereldkampioen cross.

Ook Sacha Modolo (eveneens griep) en Oscar Riesebeek (enkelblessure) uit de ploeg van Van der Poel moeten het openingsweekeinde aan zich voorbij laten gaan. Zij zouden zondag Kuurne-Brussel-Kuurne rijden. Van der Poel wordt in Omloop Het Nieuwsblad vervangen door de Belg Floris De Tier.