Van der Poel ook als mountainbiker op podium

Favoriet Hoogland uit sprinttoernooi

2 maart Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen zijn bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn al in de achtste finales van het sprinttoernooi uitgeschakeld. Dat was een fikse tegenvaller: Lavreysen was vorig jaar nog goed voor zilver, terwijl beiden woensdag nog het goud hadden gepakt met de teamsprint.