Van der Poel past schema aan, deelname WK ‘iets waarschijnlijker’

De wegwedstrijd voor mannen is over iets minder dan twee weken, op zondag 26 september. Voor de komende periode heeft Van der Poel daarom kleine wijzigingen in zijn schema aangebracht. Zo slaat hij deze week het Kampioenschap van Vlaanderen over, melden Belgische media.

Tot het weekend hoopt Van der Poel, ondanks zijn fysieke ongemakken, zo goed mogelijk te kunnen trainen. ,,We proberen deze week meer kwaliteit in de trainingen te leggen. En dan houden we de afstand tussen de wedstrijden zo groot mogelijk”, zei Roodhooft. ,,We hebben goede hoop dat hij dinsdag weer goed kan trainen. De handdoek voor het WK is nog niet gegooid. Het is waar dat hij trainingsarbeid en wedstrijdkilometers mist, maar daar kunnen we nu niet veel meer aan veranderen. Het is niet zo dat hij nog tien keer zes uur kan trainen. Maar is dat een probleem?”