Van der Poel rijdt Strade Bianche zonder revanchegevoelens: ‘Ik verwacht een open strijd’

Door Daniël Dwarswaard



Het is één van zijn vier grote doelen in het voorjaar. Strade Bianche staat hoog op Van der Poels verlanglijst, om zich daarna klaar te maken voor Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Vorig jaar speelde Van der Poel geen rol in de Italiaanse koersen. Hij was overtraind tijdens de coronaperiode. Nu toonde hij al zijn vorm in Kuurne-Brussel-Kuuren en GP Samyn. ,,Vorig jaar viel heel het Italiaanse blok een beetje tegen, maar het is niet zo dat ik hier terugkom om een rekening te vereffenen. Zeker niet. Ik ben hier wel om te presteren en ik hoop natuurlijk beter te doen dan vorig jaar’’, laat Van der Poel via zijn ploeg Alpecin-Fenix weten.



Hij ziet zichzelf niet als dé topfavoriet, wél één van de kanshebbers. ,,Ik denk het wel. Al is het parkoers misschien net iets meer op maat van echte klimmers. Anderzijds heeft Van Aert bijvoorbeeld al bewezen dat je ook als klassiek type hier de wedstrijd kan winnen. Er zijn toch wel heel veel sterke deelnemers aan de start. Ik verwacht dus wel dat het een open strijd zal zijn.”