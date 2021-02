Van der Poel slaat Omloop over, maar rijdt zondag wel in Kuurne

,,Ik zal met een goed gevoel aan de start verschijnen van Kuurne-Brussel-Kuurne na mijn ritzege in de UAE Tour", zegt Van der Poel. De Nederlander won de openingsetappe in de World Tour-koers door in een waaieretappe onder andere David Dekker te verslaan, maar een dag later moest hij de etappekoers al verlaten nadat een medewerker van zijn ploeg Alpecin-Fenix positief had getest op het coronavirus. Van der Poel was geen nauw contact van de besmette medewerker, dus mocht hij met een paar andere ploeggenoten het land al snel verlaten.



Even werd er gesproken over een deelname aan de Omloop van zaterdag, maar dat idee is nu van tafel, al zag de organisatie van de Omloop het wel zitten om de winnaar van de Ronde van Vlaanderen aan de start te hebben. ,,Het is goed om een extra koers toe te voegen aan mijn programma voordat ik naar Italië afreis voor Strade Bianche. Ik had graag de UAE Tour uitgereden, vooral omdat ik aan de leiding stond in het klassement en misschien wel een mooi eindklassement kon rijden. Maar ik ben ook blij dat ik zonder problemen weer richting huiswaarts kon, en dat onze voorjaarscampagne niet door de war is geschopt.”



In Kuurne-Brussel-Kuurne zal Van der Poel in een dienende rol rijden. Oud-Belgisch kampioen Tim Merlier zal de kopman zijn. ,,Ik kan van waarde zijn voor Tim, één van de snelste mannen uit het peloton. Daarnaast kunnen we wedden op twee paarden door mijn deelname.”