Van der Poel valt in greppel tijdens Driedaagse Brugge-De Panne

De wind had het peloton al vroeg in stukken geslagen met voorop een groep van ruim twintig renners onder wie Van der Poel. Jumbo-Visma, met onder anderen Mike Teunissen, had de slag gemist. Na de val van Van der Poel bleven er acht man over waaruit Lampaert zijn beslissende aanval afrondde. ,,Ik ben vanuit de kop weggereden. Daar had ik na een minuut al spijt van want mijn benen ontploften bijna”, vertelde de Belg, die onder meer ritzeges in de Vuelta en de Ronde van Zwitserland achter zijn naam heeft staan. ,,We hebben het fantastisch uitgespeeld met de ploeg, we hadden de koers volledig onder controle.”