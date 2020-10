Van der Poel verslaat Van Aert: ‘Ik wist dat ik de sprint van mijn leven moest rijden’

,,Ik heb er geen woorden voor", was de logische eerste reactie van Van der Poel dan ook, maar daarna deed hij toch uitgebreid zijn verhaal, met een mondkapje op. ,,Oh man, ik wist het niet zeker of ik gewonnen had. Normaal gesproken voel ik het altijd wel, maar nu niet.. Ineens was die lijn daar, we wisten het allebei niet.”

Van der Poel en Van Aert gingen samen richting de finish en op 250 meter voor de streep trok Van der Poel de sprint aan. ,,Ik bleef erin geloven. Ik wist dat ik de sprint van mijn leven moest rijden om Wout te verslaan. Ik keek inderdaad veel naar achteren, maar dat was niet om de rest in de gaten te houden. Ik concentreerde me alleen op Wout. Hoe langer dat ik wachtte, hoe groter mijn kansen werden, dat wist ik wel. Ik wist dat hij ook op de limiet zat. Hij kwam naast me en toen moest ik gaan. Maar ja, de verzuring zat achter mijn oren. Gelukkig was ik de snelste, maar het scheelde niet veel. Ik was niet te laat met m'n jump dacht ik, dus ik durfde niet te juichen toen ik over de finish kwam. Oh man, deze smaakt echt heel erg goed."