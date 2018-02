Van der Poel week na WK wel weer op hoogste treetje

Mooi einde

,,Dit zet niks recht, maar ik probeer wel een mooi einde aan het seizoen te maken'', zei Van der Poel za zijn sterke optreden bij Sporza. Zijn afwezigheid in Maldegem was niet zo zeer een fysieke kwestie geweest, vertelde hij. ,,Ik was niet heel ziek, maar ik wilde me niet forceren. Mentaal had ik ook even wat rust nodig. Het WK was een domper, maar ik heb verder een goed seizoen gehad. Er lag hier ook een redelijk snel en technisch parcours dat me ligt. Ik vond het leuk om vandaag weer zo rond te rijden.''