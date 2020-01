Van der Poel zegt nog geen ja tegen Amstel Gold Race

Mathieu van der Poel maakt in maart zijn opwachting in de Ronde van Catalonië. Zijn nieuwe ploeg, Alpecin-Fenix, heeft een wildcard in ontvangst genomen. Van der Poel (24) twijfelt nog over zijn deelname aan de Amstel Gold Race.

De Ronde van Catalonië wordt van 23 tot en met 29 maart verreden. De start is twee dagen na Milaan-Sanremo. Voor die wedstrijd in Italië heeft de ploeg een wildcard aangevraagd, evenals voor Strade Bianche. De wielerwedstrijd in Catalonië werd vorig jaar gewonnen door de Colombiaan Miguel Ángel López.

Van der Poel wilde tijdens de presentatie van zijn nieuwe ploeg Alpecin-Fenix in Badhoevedorp nog niet bevestigen dat hij in 2020 van de partij is tijdens de Amstel Gold Race. Hij schreef de wedstrijd in eigen land vorig jaar op indrukwekkende wijze op zijn naam. De Amstel Gold Race vindt dit jaar op zondag 19 april plaats, een week na Parijs-Roubaix.

,,Het is toch wel gebleken bij andere renners dat dat een moeilijke combinatie is. Maar er is toch iets in mij dat ‘triggert’ om te bewijzen dat dat niet zo is. Het is moeilijk om te zeggen want ik heb ‘Roubaix’ nog nooit gereden”, aldus Van der Poel. ,,Misschien zeg ik daarna wel: ik snap wat iedereen zegt. ‘Amstel’ is een heel speciale koers en zal dat altijd blijven. Dat is een van de moeilijke keuzes die ik dit jaar moet maken.”

Koersdirecteur Leo van Vliet was aandachtig toeschouwer bij het praatje van Van der Poel en besloot het gesprek te onderbreken. ,,Het is jouw keuze, maar ik hoop dat je er weer bij bent”, zei Van Vliet, die Van der Poel niet meer had gezien na de triomf.

