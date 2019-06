Van Emden eerste leider ZLM Tour na winst in proloog

Jumbo-Visma domineerde het podium, want Van Emdens ploeg- en landgenoot Mike Teunissen werd tweede in 7.56,17 en Tony Martin uit Duitsland noteerde de derde tijd: 7.56,61.



Van Emden begint donderdag in de gele leiderstrui aan de eerste etappe, van het Belgische Bredene naar Heinkenszand in Zeeland. De ZLM Tour eindigt zondag in Tilburg. In totaal rijden de renners tijdens de ZLM Tour ruim 714 kilometer door Zeeland, Limburg en Brabant en een stukje door België.