Van Emden wint NK tijdrijden: 'Blij dat parcours niet zo lang was’

Van Emden won de nationale race tegen de klok voor de tweede keer, na zijn succesvolle race van 2010. ,,Daarna was steeds minimaal één sterker”, besefte hij. ,,Ik ben blij dat het parcours eens niet zo lang was als in andere jaren. Deze lengte was meer in mijn voordeel, al had ik op het laatst nog wel wat verval. Maar ik hield genoeg over om het rood-wit-blauw weer aan te mogen trekken. Waarschijnlijk wordt de BinckBank Tour de eerste wedstrijd waarin dat gebeuren gaat, ik kijk er al naar uit.”