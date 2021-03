Van gebroken nek naar meestrijden om podium: Kelderman is weer terug

5de in CataloniëHet jaar 2021 begon voor Wilco Kelderman met veel pech, maar drie maanden na zijn aanrijding op trainingsstage lijkt de Nederlander alweer in vorm te zijn. De kopman van Bora-hansgrohe eindigde zelfs als vijfde in het klassement van de Ronde van Catalonië.

Terwijl hij officieel pas 17 dagen in dienst was bij zijn nieuwe ploeg Bora-hansgrohe sloeg het noodlot al toe bij de man die in zijn carrière al zoveel pech kende. Terwijl een deel van de ploeg het wel prima vond na meer dan vijf uur trainen, besloot Kelderman om samen met een paar ploeggenoten de zes uur vol te maken. Dat hij even later op het Italiaanse asfalt zou liggen en met een nekkraag de ambulance in werd geholpen kon hij op dat moment uiteraard niet vermoeden.

Quote Ik ben heel blij met hoe mijn herstel verloopt na mijn ongeluk aan het Gardameer Wilco Kelderman, Bora-hansgrohe

Met een hersenschudding en een gebroken nekwervel zat er voor Kelderman niets anders op dan revalideren, alweer. De Ronde van Catalonië deze week was voor hem het stipje aan de horizon. ,,Maar dat ik nu al zo goed zou zijn, had ik absoluut niet verwacht", zei de man die later dit jaar als kopman wordt uitgespeeld in de Tour de France op de site van zijn ploeg.

Wilco Kelderman.

Kelderman maakte indruk in zijn eerste koers sinds de Giro d’Italia van 2020, waarin hij in de slotweek het roze verloor. In de individuele tijdrit - altijd een goede graadmeter - finishte hij knap als twaalfde. In de daaropvolgende bergetappes gaf hij amper tijd prijs op zijn concurrenten, met als resultaat een vijfde plek in het eindklassement.

,,Het was voor ons een heel succesvolle Ronde van Catalonië, blikt Kelderman terug. ,,We hebben twee etappes gewonnen en eindigen goed in het klassement. Daar kwamen we voor en dat hebben we nu bereikt. Met de teamspirit zit het wel goed", aldus Kelderman, die doelt op etappeoverwinningen van Peter Sagan en Lennard Kämna. ,,Ik probeerde de andere klassementsmannen te volgen en dat is goed gelukt. Ik ben heel blij met hoe mijn herstel verloopt na mijn ongeluk aan het Gardameer. Het gaat veel beter dan verwacht, dus ik ben blij.”



De slotetappe werd gewonnen door Thomas De Gendt. Adam Yates schreef het eindklassement op zijn naam.

Wilco Kelderman.