Van Poppel derde in Famenne Ardenne Classic

Gemengde tijdrit op WK in 2019

26 september De WK wielrennen van 2019 in Yorkshire krijgen een nieuw onderdeel te zien. Het bestuur van de internationale wielerunie UCI is in Innsbruck akkoord gegaan met de introductie van een ploegentijdrit voor gemengde landenteams. Deze wedstrijd in estafettevorm komt bij de WK in de plaats van de ploegentijdrit voor merkenteams, die in Innsbruck de laatste editie beleefde.