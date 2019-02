Van Riessen en Van de Wouw overleven kwalificaties

Büchli en Bos na herkansin­gen door op keirin

15:58 Matthijs Büchli en Theo Bos hebben bij de WK baanwielrennen in Pruszkow de kwartfinales bereikt op het onderdeel keirin. Beiden deden dat via de herkansingen nadat ze er in de eerste ronde niet in waren geslaagd in hun heat bij de eerste twee te eindigen.