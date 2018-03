Van Schip wint openingsnummer omnium

Van Vleuten pakt zilver na kansloze strijd tegen we­reld­re­cord­hou­der Dygert

21:33 Het zou kunnen voelen als een ondankbare taak. Annemiek van Vleuten moest het in de finale van de individuele achtervolging (3 kilometer) opnemen tegen Chloé Dygert. De 21-jarige Amerikaanse leek al op voorhand onklopbaar aangezien ze in haar eerste ronde een nieuwe wereldrecord (3.20.072) had gereden. In de finale herhaalde Dygert haar kunststukje en stelde haar record van eerder op de dag nog scherper: 3.20.06.