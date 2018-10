Van Tankink tot Cunego, een overzicht van de wielerpensionado’s

Bram Tankink (39)

Publiekslieveling, Tukker, allrounder pur sang. Bram Tankink was een betrouwbare knecht, geen veelwinnaar. Hij won louter een rit in de Ronde van Duitsland en de GP Jef Scherens. Toch zochten de cameraploegen de jolige Tankink maar wat graag op. Voor een venijnige quote over Riccardo Riccò bijvoorbeeld, of een stukje zelfspot over zijn derde bal (een uiterst vervelende wielerkwaal). Maar nu is zijn zeventienjarige carrière toch echt voorbij. Zijn laatste koers reed hij deze maand op de mountainbike bij de Bart Brentjens Classic. Een leven naast de fiets had Tankink al. Het klimaatprobleem houdt hem zeer bezig. In het peloton fietsen veel profs rond die hun dak met zonnepanelen hebben bedekt, geïnspireerd door vlammende betogen van Tankink. Ondertussen blijkt zijn definitieve afscheid wel nog even door te moeten sijpelen naar de hogere instanties. Afgelopen zondag werd Tankink nog verrast door een bezoekje van dopingcontroleurs .

Simon Gerrans (39)

Gevoelsmatig behoorde Simon Gerrans nooit tot de absolute sterren van het peloton, terwijl hij daar gezien zijn erelijst wellicht wel recht op had. Milaan-San Remo, Luik-Bastenaken-Luik, in alle drie de grote rondes een etappe (Giro 1, Tour 2x, Vuelta 1), driemaal de Tour Down Under en een tweede plaats op het WK in Ponferrada in 2014. Een jaar geleden wist ploegmaat en landgenoot Richie Porte hem nog over te halen een seizoen langer door te gaan. Nu stond zijn beslissing vast. Met een open brief legde de Australiër uit waarom hij stopt. ,,Hoewel ik op fysiek vlak nog goed presteer, is mijn passie voor de sport niet wat het is geweest.”

Franco Pellizotti (40)

Vincenzo Nibali zette de uitzwaaiende Franco Pellizotti uitgebreid in het zonnetje en bedankte hem na de Ronde van Lombardije voor zijn trouwe steun de voorbije twee jaar. De klimmer met de kenmerkende krullen had een van de fijnste bijnamen in het peloton. Il Delphino , oftewel de dolfijn. De carrière van de Italiaan was er één in twee delen. In 2011 werd hij immers voor twee jaar geschorst omdat zijn bloedpaspoort afwijkende waarden vertoonde. Hij raakte daardoor zijn meest in het oog springende prestaties kwijt: de derde plaats in de Giro van 2009 en de bolletjestrui uit de Tour in datzelfde jaar. Pellizotti keerde tegen de verwachting in terug, won het Italiaans kampioenschap en schikte zich in de rol van luxeknecht.

Sylvain Chavanel (39)

Sylvain Chavanel heeft een van de fraaist denkbare records in het wielrennen in handen, namelijk dat van het aantal Tourdeelnames. De Fransman deed achttien keer mee aan de Tour. Dat is er een meer dan het drietal George Hincapie, Stuart O’Grady en Jens Voigt. Hij reed in totaal 368 Tour-etappes en dat zijn er dan weer drie meer dan Joop Zoetemelk. Drie daarvan won Chavanel, ook droeg hij de gele trui. Chavanel zag het niet zitten zijn records verder aan te scherpen. ,,Ach, die records zeggen mij niet zoveel”, zei Chavanel in een interview met L’Équipe. ,,Dat ik de Tour reed was vooral belangrijk voor de sponsor, voor mij was het een ‘moetje’. Ik had het ook prima gevonden als ik de Tour had moeten volgen vanaf televisie.”

Damiano Cunego (37)

Toen hij in 2004 zijn kopman en tweevoudig Giro-winnaar Gilberto Simoni overvleugelde in de ronde van zijn thuisland werd hij de hemel in geprezen en vergeleken met Fausto Coppi en Marco Pantani. ‘De Kleine Prins’ domineerde dat jaar de Giro met de eindzege en vier etappezeges. In de jaren die volgden was hij een van de beste renners van het peloton met driemaal winst in de Ronde van Lombardije en een zege in de Amstel Gold Race, al vielen nieuwe pogingen voor het klassement in grote rondes tegen.

Het laatste decennium werd Cunego een fietsend mysterie. Na zijn twee etappezeges in de Vuelta in 2009 is het met een vergrootglas zoeken naar indrukwekkende prestaties. Hij zou aanvankelijk afscheid nemen na de Giro dit jaar, de ronde waar het voor hem in 2004 zo succesvol begon, maar reed uiteindelijk alsnog tot en met het Italiaans kampioenschap door. Het was een afscheid nagenoeg in stilte. Passend bij zijn laatste jaren, niet bij de manier waarop hij de wielerwereld verblufte bij zijn doorbraak.